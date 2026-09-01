Vega Mining: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Vega Mining hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.01 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal -0.010 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1063.16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0.2 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.2 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch