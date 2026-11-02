Vega legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Vega hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 18.45 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vega noch ein Gewinn pro Aktie von 11.09 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vega im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26.84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.99 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3.94 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch