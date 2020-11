Veeva Vault PromoMats unterstützt Bristol Myers Squibb bei der Beschleunigung von konformem Inhalts für das Markt-Engagement

Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY) Veeva Vault PromoMats einführt, um schnelle, konforme Inhalte über alle digitalen Kanäle zu liefern und so die Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen. Mit Vault PromoMats wird Bristol Myers Squibb in der Lage sein, automatisch einreichungsbereite Formulare für 2253 und beschleunigte Genehmigungsprodukte zu generieren, eine neue Funktion, die voraussichtlich im Dezember 2020 verfügbar sein wird. Das führende biopharmazeutische Unternehmen kann den Zeitaufwand für das Verpacken von Werbematerialien, die per Electronic Common Technical Document (eCTD) an die Behörde für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit der USA geschickt werden müssen, erheblich reduzieren.

Die Annahme von Vault PromoMats baut auf Bristol Myers Squibbs Erfolg mit anderen Anwendungen der Veeva Commercial Cloud auf, darunter Veeva CRM, Veeva CRM Engage Meeting, Veeva CRM Approved Email, Veeva CRM Events Management und Veeva Vault MedComms. Veeva gibt Bristol Myers Squibb die kommerzielle Grundlage für konforme Inhalte und Multichannel-Engagement, um ein massgeschneidertes Kundenerlebnis zu schaffen.

Vault PromoMats ist eine fortschrittliche Anwendung, die digitales Asset-Management mit medizinischer, rechtlicher und behördlicher Überprüfung kombiniert, um die globale Wiederverwendung von Werbematerialien zu verbessern und die Compliance von der Inhaltserstellung bis zur Verteilung zu gewährleisten. Mit Vault PromoMats unterstützt Veeva die Biowissenschaften dabei, den sich entwickelnden Vorschriften einen Schritt voraus zu sein, einschliesslich des Termins Juni 2021, bis zu dem Organisationen Werbematerialien elektronisch mit den neuesten eCTD-Anforderungen einreichen müssen.

"Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb fortzusetzen und dazu beizutragen, dass Werbematerialien angesichts einer wachsenden Menge an Inhalten, Kanälen und Komplexität effizient auf den Markt kommen", sagte Pooja Ojala, Vice President of Commercial Content bei Veeva. "Veeva hat sich der Produktqualität und schnellen Innovation verschrieben, die Führungspersönlichkeiten wie Bristol Myers Squibb dabei helfen, die Vorschriften einzuhalten und gleichzeitig ihren Kunden ein eindrucksvolleres Erlebnis zu bieten."

Erfahren Sie auf dem bevorstehenden Handels- und Medizinischen Europa-Online-Gipfel von Veeva vom 17. bis 18. November 2020, wie Vault PromoMats die Markteinführung konformer kommerzieller Inhalte beschleunigt. Die Online-Veranstaltung steht Fachleuten aus der Biowissenschaftsbranche offen. Registrieren Sie sich und sehen Sie sich die komplette Tagesordnung unter veeva.com/Summit an.

Über Veeva Systems

Veeva Systems Inc. ist ein führender Anbieter von Cloud-Lösungen – einschliesslich Daten, Software und Dienstleistungen – für die globale Biowissenschaftsbranche. Veeva hat sich der Innovation, höchster Produktqualität und dem Kundenerfolg verpflichtet. Das Unternehmen betreut mehr als 900 Kunden, von den grössten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu neu gegründeten Biotechfirmen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in der Gegend des San Francisco Bay, mit Niederlassungen in ganz Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com/eu.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, so etwa zur Marktnachfrage und zur Akzeptanz der Produkte und Dienstleistungen von Veeva, zu den Ergebnissen aus der Nutzung von Produkten und Dienstleistungen von Veeva und zu allgemeinen Geschäftsbedingungen (einschliesslich der laufenden Auswirkungen von COVID-19), insbesondere in der Life-Sciences-Branche. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf vergangenen Geschäftsleistungen von Veeva und den aktuellen Plänen, Schätzungen und Erwartungen des Unternehmens und stellen keine Zusicherung dar, dass diese Pläne, Schätzungen oder Erwartungen erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stehen für die Erwartungen von Veeva zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Spätere Ereignisse könnten dazu führen, dass diese Erwartungen sich ändern, und Veeva lehnt jegliche Verpflichtung zu einer Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen in der Zukunft ab. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Zusätzliche Risiken und Unsicherheiten, die sich auf die Finanzergebnisse von Veeva auswirken könnten, sind unter den Überschriften "Risk Factors" und "Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" in der Einreichung des Unternehmens auf Formular 10-Q für den Zeitraum bis zum 31. Juli 2020 enthalten. Diese ist auf der Website des Unternehmens unter veeva.com im Bereich für Investoren und auf der Website der SEC unter sec.gov verfügbar. Weitere Informationen zu potenziellen Risiken, die sich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten, werden in anderen Einreichungen enthalten sein, die Veeva gelegentlich bei der SEC vorlegt.

® 2020 Veeva Systems Inc., Alle Rechte vorbehalten. Veeva und das Veeva-Logo sind Marken von Veeva Systems Inc.

Veeva Systems Inc. besitzt weitere eingetragene und nicht eingetragene Marken.

