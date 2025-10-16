Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Micron-Aktie im Aufwind: Was den Kurs des Halbleiterherstellers derzeit befeuert
Nestlé-Aktie kräftig im Plus: Wachstum übertrifft Erwartungen im dritten Quartal
Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value (FRA3TF): Kostengünstig, transparent, leistungsstark
Roche-Aktie höher: Fortschritte für Sequenzierungstechnologie an Fachkongress präsentiert
Bitcoin-Rally am Höhepunkt? So schätzen Analysten die Lage ein
Veeva System a Aktie 22346723 / US9224751084

16.10.2025 16:35:00

Veeva Systems, OpenEvidence Form Long-term Partnership To Jointly Create And Market Open Vista

Veeva System a
227.71 CHF 0.82%
(RTTNews) - Veeva Systems (VEEV) and OpenEvidence on Thursday announced the formation of a long-term partnership to jointly create and market Open Vista.

Open Vista will use AI to increase patient access to clinical trials, accelerate drug discovery through better understanding of unmet needs, and improve understanding and adoption of existing approved medicines to provide better patient outcomes.

"OpenEvidence has become an accelerator for the dissemination of medical knowledge, with more than 40% of U.S. physicians actively using its point-of-care clinical decision support AI. By bridging the gap between peer-reviewed evidence and on-the-ground medical practice, OpenEvidence is streamlining and quickening the translation of medical research from bench to bedside," said Daniel Nadler, CEO of OpenEvidence. "For many patients with serious illnesses who have exhausted first and second line therapies, clinical trials are their most promising form of healthcare. In partnering with Veeva, we now have a unique opportunity to go a step further and leverage the power of AI to connect physicians and patients to relevant clinical trials and cutting-edge therapies."

The first Open Vista product offerings are expected to be released in 2026.

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.

Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?

Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Inside Trading & Investment

thyssenkrupp-Aktie rot: TKMS nach Abspaltung einen Tag im MDAX vertreten
Nestlé-Aktie kräftig im Plus: Wachstum übertrifft Erwartungen im dritten Quartal
15 Billionen US-Dollar neue Liquidität: Arthur Hayes erwartet Bitcoin als Gewinner einer US-Geldflut
Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti und IonQ klettern nach Ankündigung von JPMorgan
ABB-Aktie wieder im Plus: Konzern übertrifft Erwartungen und stellt neuen CFO vor
Bitcoin-Rally am Höhepunkt? So schätzen Analysten die Lage ein
DocMorris-Aktie steigt kräftig: Wachstum im dritten Quartal - Ausblick bestätigt - neue Kommerzchefin
Novo Nordisk zahlt Millionen für Omeros-Wirkstoff Zaltenibart - Omeros-Aktie mit Kursfeuerwerk
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Aktien von Richemont und Swatch dank LVMH im Aufwind

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
17:01 ROUNDUP 2: Kostenbremse für teure Führerscheine
17:00 ROUNDUP: Softwarekonzern Salesforce rechnet wieder mit zweistelligem Wachstum
16:55 Cyberkriminelle erbeuten Kundendaten von Modekonzern Mango
16:54 ROUNDUP: Versicherer Travelers profitiert von weniger Katastrophenschäden
16:51 Russischer Botschafter warnt EU vor 'Diebstahl'
16:50 ROUNDUP 2: ABB legt mehr als solides drittes Quartal hin
16:44 Pistorius zeigt sich bei Wehrdienst kompromissbereit
16:42 Devisen: Euro steigt zum US-Dollar den dritten Handelstag in Folge
16:55 DEUTZ-Aktie profitiert: Ausbau des Rüstungsgeschäfts durch Partnerschaft
16:35 ROUNDUP/Hypoport: Immobilienkredite wachsen im Sommer nicht mehr so stark