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26.08.2026 23:04:03

VEEVA SYSTEMS INC Reports Increase In Q2 Profit

Veeva System a
198.16 CHF 0.34%
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(RTTNews) - VEEVA SYSTEMS INC (VEEV) revealed earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $273.42 million, or $1.66 per share. This compares with $200.30 million, or $1.19 per share, last year.

Excluding items, VEEVA SYSTEMS INC reported adjusted earnings of $387.41 million or $2.35 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 17.6% to $927.96 million from $789.08 million last year.

VEEVA SYSTEMS INC earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $273.42 Mln. vs. $200.30 Mln. last year. -EPS: $1.66 vs. $1.19 last year. -Revenue: $927.96 Mln vs. $789.08 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 2.33 To $ 2.34 Next quarter revenue guidance: $ 932 M To $ 935 M Full year EPS guidance: $ 9.21 Full year revenue guidance: $ 3.682 B To $ 3.687 B

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