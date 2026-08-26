Veeva System a Aktie 22346723 / US9224751084
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26.08.2026 23:04:03
VEEVA SYSTEMS INC Reports Increase In Q2 Profit
(RTTNews) - VEEVA SYSTEMS INC (VEEV) revealed earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $273.42 million, or $1.66 per share. This compares with $200.30 million, or $1.19 per share, last year.
Excluding items, VEEVA SYSTEMS INC reported adjusted earnings of $387.41 million or $2.35 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 17.6% to $927.96 million from $789.08 million last year.
VEEVA SYSTEMS INC earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $273.42 Mln. vs. $200.30 Mln. last year. -EPS: $1.66 vs. $1.19 last year. -Revenue: $927.96 Mln vs. $789.08 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 2.33 To $ 2.34 Next quarter revenue guidance: $ 932 M To $ 935 M Full year EPS guidance: $ 9.21 Full year revenue guidance: $ 3.682 B To $ 3.687 B
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