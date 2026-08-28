Veeva Systems A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Veeva Systems A hat sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.66 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Veeva Systems A ein EPS von 1.19 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 928.0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Veeva Systems A 789.1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch