Veeva System a Aktie 22346723 / US9224751084
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
07.01.2026 13:32:29
Veeva Expands Partnership With Novo Nordisk Through Vault CRM Adoption
(RTTNews) - Veeva Systems Inc. (VEEV), a cloud software company, on Wednesday said Novo Nordisk's International Operations business unit has committed to use Veeva Vault CRM, expanding the companies' existing partnership.
The company said Vault CRM is part of the Vault CRM Suite and offers advanced global capabilities supported by AI-driven applications.
The platform is designed to enable more effective commercial execution while meeting country-specific business and compliance requirements.
In the pre-market trading, Veeva 0.48% higher at $239.02 on the New York Stock Exchange.
Nachrichten zu Veeva Systems Inc (A)
|
19.11.25
|Ausblick: Veeva Systems A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.11.25
|Erste Schätzungen: Veeva Systems A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
26.08.25
|Ausblick: Veeva Systems A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
12.08.25
|Erste Schätzungen: Veeva Systems A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Veeva Systems Inc (A)
3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings
inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker13'400-Punkte-Marke im Blick: SMI mit neuem Rekordhoch -- DAX knackt 25'000er-Marke -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Mittwoch zu. Die Märkte in Fernost wiesen überwiegend rote Vorzeichen aus.