Veeram Securities: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Veeram Securities äusserte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.13 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.190 INR je Aktie in den Büchern standen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 17.71 Prozent auf 43.5 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 52.8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch