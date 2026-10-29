Veeram Securities: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Veeram Securities hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Veeram Securities hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.13 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.210 INR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 100.6 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 55.19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Veeram Securities einen Umsatz von 64.8 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch