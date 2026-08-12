Veer Global Infraconstruction: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Veer Global Infraconstruction liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Veer Global Infraconstruction die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.05 INR. Im Vorjahresviertel hatte Veer Global Infraconstruction 0.110 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 22.4 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.9 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch