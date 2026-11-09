Veer Global Infraconstruction öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Veer Global Infraconstruction gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.12 INR. Im Vorjahresviertel waren 0.370 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 31.43 Prozent zurück. Hier wurden 10.8 Millionen INR gegenüber 15.8 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch