Veejay Lakshmi Engineering Works hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Veejay Lakshmi Engineering Works hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.93 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -3.700 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Veejay Lakshmi Engineering Works im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 218.1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 194.8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch