Veeco Instruments stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Veeco Instruments hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Veeco Instruments 0.170 USD je Aktie verdient.

Veeco Instruments hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 209.4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26.22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 165.9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch