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04.11.2026 22:11:05
Veeco Instruments Profit Climbs In Q3
(RTTNews) - Veeco Instruments (VECO) revealed earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $13.64 million, or $0.21 per share. This compares with $10.60 million, or $0.17 per share, last year.
Excluding items, Veeco Instruments reported adjusted earnings of $24.10 million or $0.36 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 26.2% to $209.38 million from $165.88 million last year.
Veeco Instruments earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $13.64 Mln. vs. $10.60 Mln. last year. -EPS: $0.21 vs. $0.17 last year. -Revenue: $209.38 Mln vs. $165.88 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.50 To $ 0.70 Next quarter revenue guidance: $ 230 M To $ 260 M Full year EPS guidance: $ 1.32 To $ 1.52 Full year revenue guidance: $ 790 M To $ 820 M
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Analysen zu Veeco Instruments Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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