Veeco Instruments: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Veeco Instruments hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16.48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 193.5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 166.1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch