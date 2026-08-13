Veea hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Veea hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.08 USD gegenüber -0.190 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat Veea mit einem Umsatz von insgesamt 0.2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 157.14 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch