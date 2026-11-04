Vectrus präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Vectrus hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.01 USD gegenüber 0.770 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8.94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.27 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.17 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch