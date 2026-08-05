Vectrus: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Vectrus hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.81 USD. Im letzten Jahr hatte Vectrus einen Gewinn von 0.700 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.26 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16.54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vectrus einen Umsatz von 1.08 Milliarden USD eingefahren.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1.45 USD gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 1.21 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.ch