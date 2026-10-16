VECTOR stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

VECTOR veröffentlichte am 15.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 35.41 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei VECTOR noch ein Gewinn pro Aktie von 21.30 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6.90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.98 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 14.95 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch