Vector öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Vector präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4.25 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -8.090 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1187.67 Prozent auf 316.5 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24.6 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch