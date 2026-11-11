Vector Acquisition A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Vector Acquisition A gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.12 USD gegenüber -0.030 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 72.70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 267.8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 155.1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch