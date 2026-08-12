Vector Acquisition A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Vector Acquisition A äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Vector Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.130 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 234.1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 61.99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 144.5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch