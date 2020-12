VeChain weltweit als erster 5 Sterne-Blockchain-Dienstleister vom TÜV Saarland zertifiziert

SHANGHAI, 23. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- TÜV Saarland Certification (im Folgenden „TÜV Saarland") hat VeChain das weltweit erste Zertifikat für einen 5-Sterne-Blockchain-Service verliehen. Die Zertifizierung bestätigt die Einsatzfähigkeit und Reife der Blockchain-Technologie von VeChain, erhöht die Sichtbarkeit und das Prestige des Netzwerks und zertifiziert es als einen Spitzenreiter im Blockchain-Bereich auf Unternehmensebene.

TÜV Saarland ist als renommierte europäische Zertifizierungsstelle von DAkkS, der nationalen Akkreditierungsstelle der Bundesrepublik Deutschland, akkreditiert. Die Blockchain-Service-Zertifizierungsmethode des TÜV Saarland basiert auf etablierten Standards für die Bewertung von Blockchain-Dienstleistungen und dem branchenführendem Know-how und der Erfahrung des TÜV Saarland. Dieses Bewertungssystem ist hoch geschätzt und das Blockchain-Zertifizierungsmodell wurde sogar von der Zertifizierungs- und Akkreditierungsverwaltung der Volksrepublik China (CNCA) in Chinazur Verwendung zugelassen.

Die vom TÜV Saarland Shanghai angewandte Methodik umfasste die Durchführung strenger Audits der von VeChain bereitgestellten Blockchain-basierten Dienste, wobei Elemente wie technische Skalierbarkeit, Netzwerkzuverlässigkeit und Praxistauglichkeit der Anwendung bewertet wurden. Aufgrund der strengen Vorgaben des Gremiums musste VeChain seine behördliche Einhaltung in allen Gerichtsbarkeiten nachweisen und dem TÜV Saarland detaillierte Berichte vorlegen, um einen detaillierten Einblick in seine Blockchain-Dienste zu bieten, einschliesslich industrieller Blockchain-Anwendungen, technischer Dokumente und Geschäftsentwicklungspläne, Angebot technologischen Dienstleistungen und Abnahmeprotokollen.

Dank technischer Stärke und markterprobten Blockchain-Anwendungsfällen wurde VeChain als erster vom TÜV Saar zugelassener 5-Sterne-Blockchain-Dienstleister zertifiziert.

Diese Zertifizierung räumt der Blockchain-Technologie von VeChain eine einzigartige Position in der Unternehmens- und Geschäftswelt ein. In einer Branche, in der die Unternehmen zögerlich mit der Einführung neuer Technologien umgehen, kann uns diese Zertifizierung einen noch grösseren Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Blockchain-Plattformen einräumen. Wenn wir mehr Anerkennung und Vertrauen gewinnen, wird das VeChain-Ökosystem auch florieren und zu mehr Anwendungen und neuen Partnerschaften führen, was wiederum direkt zur Wertschöpfung unseres Blockchain-Ökosystems beiträgt.

Thorsten Greiner, Geschäftsführer des TÜV Saarland, erklärte: „TÜV Saarland verfügt über ein äusserst professionelles Zertifizierungsteam, das nicht nur ein tiefes Verständnis der Blockchain-Technologie, sondern auch umfassende praktische Erfahrung mitbringt. Der Zertifizierungsstandard des TÜV Saarland zielt darauf ab, einen Referenzmassstab auf Branchenebene zu setzen und Blockchain-Dienstleistern dabei zu helfen, ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem internationalen Markt zu verbessern. Als erstes Unternehmen, das die Fünf-Sterne-Service-Zertifizierung erhalten hat, hat VeChain seine Vorteile unter Beweis gestellt und das Potenzial, mehr digitale Unternehmenssysteme oder Regierungsprojekte zu überbrücken."

Sunny Lu, Mitgründer und CEO von VeChain, erklärte: „Unsere strategischen Partner, PwC und DNV GL bieten uns professionelle Compliance-Richtlinien, um die Blockchain-Technologie zu iterieren und industrielle Blockchain-Anwendungen für Unternehmen zu entwickeln. Wir fühlen uns geehrt, dieses Zertifikat erhalten zu haben und streben weiter nach der Verbesserung unserer Dienstleistungen in der Geschäftswelt. Angesichts der Auswirkungen der COVID-19-Krise suchen viele Entscheidungsträger nach neuen Funktionen und Wachstumspunkten zur Geschäftsbelebung, die durch die Blockchain-Services von VeChain effektiv unterstützt werden können.

Informationen zu TÜV Saarland Certification

Der TÜV Saarland ist ein international renommiertes Unternehmen, das 1871 in Deutschland gegründet wurde. Die Zertifizierungsstelle ist von der DAkkS, der nationalen Akkreditierungsstelle der Bundesrepublik Deutschland, nach ISO 17021 und ISO 17065 akkreditiert. Darüber hinaus ist sie eine von nur rund 40 Organisationen weltweit, die den Automobilstandard IATF 16949 zertifizieren dürfen. Die IATF-Zertifizierung wird vom Qualitätsmanagement-Zentrum des Verbandes der Automobilindustrie (VDA-QMC) überwacht.

Website: https://cert.tuev-saar.de/en/

Informationen zu VeChain

VeChain Technology wurde 2015 gegründet und ist ein weltweit führendes, unternehmensfreundliches Blockchain-Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Blockchain-Technologie mit der realen Welt zu verbinden, indem es Unternehmen mit blockchainfähigen Lösungen versorgt, die auf ihre Geschäftsbedürfnisse zugeschnitten sind.

Sie bietet VeChain ToolChain™, eine blockchain-basierte SaaS-Plattform mit geringem Code-Aufwand, die es Unternehmenskunden ermöglicht, schnell digitale Transformationen auf globaler Ebene aufzubauen und voranzutreiben und damit die Entwicklung eines vertrauenswürdigen und verteilten Ökosystems zu ermöglichen.

VeChain Technology ist ein Pionier für reale Blockchain-Anwendungen mit internationalen Büros in China, Singapur, Luxemburg, Japan, Frankreich, Italien und den Vereinigten Staaten. Mit starken unabhängigen Entwicklungskapazitäten, kombiniert mit der professionellen Compliance-Beratung unserer strategischen Partner PwC und DNV GL, hat VeChain Partnerschaften mit vielen führenden Unternehmen in verschiedenen Branchen aufgebaut, darunter Walmart China, Bayer China, BMW Group, BYD Auto, PICC, H&M Group, Shanghai Gas, LVMH, D.I.G, ASI Group etc.

Website: www.vechain.com

