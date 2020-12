VeChain devient le premier fournisseur de services de chaîne de blocs classé 5 étoiles dans le monde, certifié par TÜV Saarland

SHANGHAI, 23 Décembre, 2020 /PRNewswire/ -- TÜV Saarland Certification (ci-après dénommée « TÜV Saarland ») a délivré à VeChain le premier certificat de service de chaîne de blocs classé 5 étoiles au monde. Leur certification reconnaît la préparation et la maturité de la technologie de la chaîne de blocs de VeChain, en rehaussant le profil et le prestige du réseau et en le certifiant comme l'un des principaux leaders dans le domaine de la chaîne de blocs au niveau de l'entreprise.

En tant qu'organisme de certification européen renommé, TÜV Saarland est accrédité par DAkkS, l'organisme national d'accréditation de la République fédérale d'Allemagne. La méthodologie de certification des services de la chaîne de blocs de TÜV Saarland est basée sur des normes d'évaluation établies des services de chaîne de blocs, et sur l'expertise et l'expérience de pointe de TÜV Saarland. Ce modèle et ce système d'évaluation sont tenus en si haute estime que leur modèle de certification de la chaîne de blocs a été autorisé par l'Administration de la certification et de l'accréditation de la République populaire de Chine (CNCA) en Chine.

La méthodologie appliquée par TÜV Saarland Shanghai comprenait la réalisation d'audits stricts autour des services basés sur la chaîne de blocs fournis par VeChain, évaluant des éléments tels que l'extensibilité technique, la fiabilité du réseau et la praticabilité de l'application. En réponse aux exigences strictes fixées par l'organisme, VeChain a dû démontrer son respect de la réglementation dans toutes les juridictions et fournir un rapport détaillé pour TÜV Saarland, donnant un aperçu détaillé de ses services de chaîne de blocs, y compris les applications de chaîne de blocs industrielles, les documents techniques, les plans de développement commercial, la fourniture de services technologiques, les dossiers de réception et plus encore.

Grâce à sa solidité technique et à ses cas d'utilisation de chaînes de blocs éprouvés sur le marché, VeChain a été certifié comme le premier fournisseur de chaînes de blocs 5 étoiles agréé sous la notation de TÜV Saar.

Cette certification positionne de manière unique la technologie de la chaîne de blocs de VeChain dans le monde des entreprises et des affaires. Dans un secteur où les entreprises hésitent à adopter les technologies émergentes, cette certification propulserait notre avantage concurrentiel par rapport aux autres plates-formes de chaînes de blocs. En fin de compte, à mesure que nous gagnerons en reconnaissance et en confiance, l'écosystème VeChain se développera et conduira à une utilisation et à des partenariats plus nombreux, contribuant directement à la création de valeur de notre écosystème de chaîne de blocs.

Thorsten Greiner, directeur général de TÜV Saarland, a déclaré : « TÜV Saarland dispose d'une équipe de certification extrêmement professionnelle, qui possède non seulement une connaissance approfondie de la technologie des chaînes de blocs, mais aussi une riche expérience de terrain. La norme de certification de TÜV Saarland vise à établir une référence au niveau de l'industrie et à aider les prestataires de services de chaîne de blocs à améliorer leur compétitivité sur le marché international. En tant que première entreprise à recevoir la certification de service cinq étoiles, VeChain a démontré ses avantages et a le potentiel de relier des systèmes numériques d'entreprise ou des projets gouvernementaux à plus grande échelle. »

Sunny Lu, co-fondateur et PDG de VeChain, a déclaré : « Nos partenaires stratégiques, PwC et DNV GL, nous ont offert des conseils de conformité professionnelle pour nous permettre d'itérer la technologie des chaînes de blocs et de développer des applications de chaînes de blocs industrielles pour les utilisateurs en entreprise. Nous sommes honorés de recevoir ce certificat et nous chercherons des moyens d'améliorer encore nos services dans le monde des affaires. Face à l'impact de la COVID-19, de nombreux décideurs sont à la recherche de nouvelles capacités de reprise d'activité et de points de croissance, qui peuvent être efficacement aidés par les services de chaîne de blocs de VeChain. »

À propos de la certification TÜV Saarland

TÜV Saarland est une organisation de renommée internationale, fondée en 1871 en Allemagne. Son organisme de certification est accrédité par le DAkkS, l'organisme national d'accréditation pour la République fédérale d'Allemagne, selon les normes ISO 17021 et ISO 17065. En outre, elle est l'un des 40 organismes environ dans le monde qui sont autorisés à certifier la norme automobile IATF 16949. La certification de l'IATF est contrôlée par le Centre de gestion de la qualité de l'Association allemande de l'industrie automobile (VDA-QMC).

Site web : https://cert.tuev-saar.de/en/

À propos de VeChain

Lancée en 2015, VeChain Technology est une entreprise mondiale leader dans le domaine de la chaîne de blocs conviviale qui vise à connecter la technologie de la chaîne de blocs au monde réel en fournissant aux entreprises des solutions adaptées à leurs besoins commerciaux.

L'entreprise propose VeChain ToolChain™, une plateforme SaaS basée sur la chaîne de blocs low-code qui permet aux entreprises clientes de développer et de piloter rapidement la transformation numérique à l'échelle mondiale, permettant ainsi l'évolution d'un écosystème distribué et sans confiance.

VeChain Technology est une entreprise pionnière des applications de chaîne de blocs dans le monde réel, avec des bureaux internationaux en Chine, à Singapour, au Luxembourg, au Japon, en France, en Italie et aux États-Unis. Avec de solides capacités de développement indépendantes, combinées aux conseils professionnels en matière de conformité de nos partenaires stratégiques, PwC et DNV GL, VeChain a établi des partenariats avec de nombreuses entreprises de premier plan dans divers secteurs, notamment Walmart China, Bayer China, BMW Group, BYD Auto, PICC, H&M Group, Shanghai Gas, LVMH, D.I.G, ASI Group, etc.

Site Web : www.vechain.com

