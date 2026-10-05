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05.10.2026 09:05:49

VDMA meldet Dämpfer beim Auftragseingang im August

SAF-HOLLAND
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DOW JONES--Der Auftragseingang im Maschinen- und Anlagenbau in Deutschland ist im August im Vergleich zum Vorjahr um real 5 Prozent gesunken. Wie der Branchenverband VDMA mitteilte, waren alle Kennziffern rückläufig: Die Bestellungen aus dem Inland gingen um 2 Prozent zurück, aus dem Ausland sanken sie um insgesamt 6 Prozent. Der Rückgang aus den Euro-Partnerländern war mit 10 Prozent doppelt so gross wie aus den Nicht-Euro-Ländern (minus 5 Prozent). "Nach zuvor zwei Monaten mit Wachstum ist dieses Ergebnis ein leichter Dämpfer. Zu beachten ist dabei jedoch, dass es im August dieses Jahres im Gegensatz zum Vorjahr keine Grossanlagen-Bestellungen gab", erläuterte VDMA-Chefvolkswirt Johannes Gernandt.

Gernandt verwies darauf, dass für die ersten acht Monate 2026 zwar ein Auftragsplus von 4 Prozent in den Büchern stehe, das allerdings auf einem schwachen Vorjahr und den beiden Monaten März und Juni mit vielen Grossaufträgen basiere. "Es fehlt insgesamt weiterhin an einer neuen Investitionsdynamik, die auf einen dauerhaften Konjunkturaufschwung hindeuten würde. Zudem macht uns grosse Sorgen, dass insbesondere die Aufträge aus dem Inland von Monat zu Monat weiter schrumpfen", so Gernandt. Das zeige, wie angeschlagen der Standort Deutschland sei und wie dringend er durchgreifende Reformen benötige, um den Investoren wieder Vertrauen zu geben.

Im weniger schwankungsanfälligen Drei-Monats-Zeitraum Juni bis August legten die Bestellungen insgesamt um real 7 Prozent zu. Im Inland wurde ein Bestellminus von 1 Prozent verbucht, während die Auslandsaufträge um 11 Prozent zulegten. Aus den Nicht-Euro-Ländern kamen 19 Prozent mehr Bestellungen, die Euro-Länder lagen dagegen 9 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/uxd

(END) Dow Jones Newswires

October 05, 2026 03:06 ET (07:06 GMT)

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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