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12.11.2026 08:29:46

VCI: Deutsche Chemieproduktion sinkt im dritten Quartal wieder

SGL Carbon
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Von Olaf Ridder

DOW JONES--In der deutschen Chemieindustrie hat sich die leichte, von Vorratskäufen infolge des Nahostkonflikts ausgelöste Konjunkturbelebung über den Sommer nicht fortgesetzt. Im Gegenteil meldete der Branchenverband VCI rückläufige Zahlen zu Auftragseingang, Produktion und Umsatz im Quartalsvergleich. "Mit der Frühjahrsbelebung ist es schon wieder Essig", sagte VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Grosse Entrup zur Vorlage der aktuellen Daten zum dritten Quartal.

Die wirtschaftliche Lage der breiten Chemie- und Pharmaindustrie in Deutschland bleibe angespannt, so Grosse Entrup. Daran änderten die guten Geschäfte und Zahlen der global aufgestellten Konzerne nichts. Diese machten anders als die Mittelständler ihr Geschäft in den grossen Märkten USA und China vor Ort. "Aber sie produzieren eben nicht mehr aus Deutschland heraus für die entsprechenden Regionen", sagte Grosse Entrup. Deutschland bleiben auch sie im roten Bereich.

In den Monaten Juli bis September ist die Chemieproduktion saisonbereinigt gegenüber den drei Vormonaten um 4,0 Prozent gesunken. Die Anlagenauslastung verbesserte sich zwar um 3,2 Punkte auf 76,6 Prozent, primär dürfte das Plus aber auf Anlagenstilllegungen und den Abbau von Kapazitäten zurückzuführen sein, schätzt der VCI.

Steigende Erzeugerpreise um 7,1 Prozent zum Vorjahr sorgten unterdessen dafür, dass der Branchenumsatz im dritten Quartal auf Jahressicht um 5,8 Prozent zunahm. Laut Grosse Entrup wurden aber nur die erheblich gestiegenen Kosten für Rohstoffe und Energie weitergereicht. Bezogen auf das Vorquartal sanken die Einnahmen um 2,7 Prozent.

Wegen der Preissteigerungen hob der VCI seine Prognose zum Branchenumsatz 2026 an und rechnet nunmehr mit einem Zuwachs von 3,5 statt 2,5 Prozent wie bisher. Es gebe allerdings viele, insbesondere kleine Firmen aus der Branche, die im Moment aus Wettbewerbsgründen nicht in der Lage seien, ihre Kostensteigerungen weiterzugeben, sagte Grosse Entrup.

Mit Blick auf die Produktion von Chemie und Pharma kalkuliert der VCI für 2026 wie gehabt mit einem Rückgang um 1,5 Prozent.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2026 02:30 ET (07:30 GMT)

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https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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