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04.09.2026 11:54:00

VC und Lufthansa treffen Schlichter Ramelow und Koch in Seeheim

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Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) und die Lufthansa sprachen in Seeheim erstmals mit ihren Schlichtern Bodo Ramelow und Roland Koch. Beide Seiten wollen im laufenden Schlichtungsverfahren mehrere Tarifkonflikte lösen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

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