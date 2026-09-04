Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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04.09.2026 11:54:00
VC und Lufthansa treffen Schlichter Ramelow und Koch in Seeheim
Lufthansa sprachen in Seeheim erstmals mit ihren Schlichtern Bodo Ramelow und Roland Koch. Beide Seiten wollen im laufenden Schlichtungsverfahren mehrere Tarifkonflikte lösen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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