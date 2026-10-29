VBG Group (B) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

VBG Group (B) hat sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es stand ein EPS von 4.16 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei VBG Group (B) noch ein Gewinn pro Aktie von 3.87 SEK in den Büchern gestanden.

VBG Group (B) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.45 Milliarden SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5.80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.37 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch