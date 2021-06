Vazyme présente des solutions de dépistage de la COVID-19 à Medlab 2021

DUBAÏ, EAU, 26 juin 2021 /PRNewswire/ -- La société de biotechnologie chinoise Nanjing Vazyme Biotech Co., Ltd (Vazyme) a présenté sa gamme de solutions de dépistage de la COVID-19 et ses instruments de diagnostic in vitro au Medlab Middle East de 2021, un salon de premier plan dédié aux laboratoires médicaux, qui s'est tenu du 21 au 24 juin 2021 au Dubai World Trade Centre, aux Émirats arabes unis. Un autre salon s'est tenu simultanément au même endroit, le salon Arab Health.

Le Medlab Middle East de 2021 a réuni plus de 650 entreprises de premier plan de plus de 40 pays et régions, et 35 000 visiteurs. Basé en Chine, Vazyme est un producteur novateur axé sur la recherche et le développement qui possède en interne des capacités de développement de technologies en amont et de fabrication de produits finis. Au cours de l'exposition, Vazyme a accueilli dans son stand un grand nombre de professionnels de l'industrie et a retenu l'attention avec son expertise technologique étendue et des produits de haute qualité.

Depuis le début de l'année 2020, lorsque la COVID-19 a fait son apparition et a commencé à se répandre dans le monde entier, la technologie a joué un rôle clé dans la lutte mondiale contre la maladie. Conformément à sa mission de promotion de la préservation de la santé grâce à la technologie, Vazyme continue d'investir dans la recherche et le développement de solutions innovantes. L'entreprise démontre également ses capacités éprouvées à tirer parti des technologies pour créer de nouveaux produits de manière indépendante et fait preuve de son engagement à répondre aux différents besoins des clients avec une gamme complète d'offres.

En tant que fournisseur professionnel de matériaux en amont, Vazyme s'est différenciée de la concurrence avec sa présentation de produits et services en amont lors de l'événement. Sa technologie de séquençage de prochaine génération (NGS) et les matériaux utilisés dans le développement de vaccins ont aidé l'entreprise à établir des liens avec les visiteurs.

La COVID-19 demeurant une menace à l'échelle mondiale, Vazyme continue de contribuer à la prévention et au contrôle de la propagation de la maladie. L'entreprise a présenté le système automatisé d'extraction rapide d'acides nucléiques en 9 minutes. Grâce à l'association de l'instrument automatisé d'extraction d'acides nucléiques et du kit d'extraction d'ADN/ARN, la solution est en mesure de fournir les résultats en 9 minutes, contribuant à améliorer l'efficacité de détection. Le système, intelligent et facile à utiliser, est grandement apprécié par les clients de Vazyme pour ses capacités à extraire les acides nucléiques viraux de manière précise, rapide et sécurisée.

De plus, Vazyme continue à améliorer ses solutions afin que ses produits de détection du coronavirus puissent être utilisés dans de multiples scénarios. Le kit de détection antigénique rapide de SARS-CoV-2 de l'entreprise a également occupé le devant de la scène. Le produit convivial fournit des résultats en 10 minutes tout en éliminant le besoin d'instruments supplémentaires.

Après la pandémie, les autorités sanitaires de nombreux pays accélèrent le rythme de la vaccination contre le coronavirus. Comme le nombre de personnes vaccinées augmente constamment, Vazyme a déployé une gamme de solutions pour évaluer l'efficacité des vaccins déjà disponibles sur le marché, notamment le kit de détection des IgG dirigées contre le domaine de liaison au récepteur (RBD) du virus SRAS-CoV-2, qui affiche les résultats dans les 15 minutes sans avoir besoin d'instruments supplémentaires, et le kit de détection ELISA d'anticorps neutralisants contre le SRAS-CoV-2 qui offre un haut débit et une détection précise. De nombreux professionnels de l'industrie se sont réunis au stand de l'entreprise pour obtenir plus d'informations sur les deux produits concurrentiels.

Avec la croissance rapide du secteur du diagnostic in vitro, les acteurs de l'industrie doivent renforcer leurs capacités à développer des produits nouveaux et uniques à un rythme plus rapide. Vazyme s'engage à poursuivre sa stratégie en vue d'atteindre l'excellence. Elle est soutenue dans sa démarche par des innovations et des découvertes continues dans le domaine du diagnostic in vitro. Vazyme s'efforce dans le même temps de déployer de nouveaux produits en fonction de la demande du marché et des commentaires des clients tout en continuant d'élargir son portefeuille de diagnostic in vitro. Plus précisément, l'analyseur automatique QD-S2000 de dosage immunologique par fluorescence de points quantiques et l'analyseur QD-S600 de dosage immunologique par fluorescence de points quantiques ont été grandement appréciés par les acheteurs et les visiteurs pour leur analyse à haut débit, leur fonctionnement automatisé, leur fiabilité et leur efficacité.

À l'avenir, l'entreprise prévoit de tirer parti de ses produits et services éprouvés pour soutenir la lutte mondiale contre la COVID-19 tout en améliorant la préservation de la santé et en stimulant le développement du diagnostic in vitro. Vazyme invite toutes les parties intéressées à se rencontrer à nouveau au salon Medica qui se tiendra en Allemagne du 15 au 18 novembre 2021.

À propos de Vazyme

Fondée en 2012, Vazyme est, en Chine, l'une des rares entreprises de biotechnologie innovantes, axées sur la recherche et le développement, qui possède des capacités de développement de technologies en amont et de fabrication de produits finis. Avec un engagement continu envers l'innovation, l'entreprise, qui s'appuie sur sa plateforme de technologie générique clé exclusive, a construit un réseau commercial couvrant la recherche biologique, le diagnostic in vitro et la biomédecine. Elle a développé huit séries de réactifs de diagnostic exclusifs utilisables sur le point d'intervention (POCT), ainsi que des matériaux de contrôle connexes, concernant les maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires, les inflammations, la prépotence, la fonction gastrique, l'auto-immunité, la fonction rénale, la gestion des maladies chroniques et les maladies respiratoires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de Vazyme à l'adresse suivante http://www.vazyme.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1551395/1.jpg