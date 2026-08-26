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26.08.2026 06:37:00
Vaxil Bio stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Vaxil Bio hat am 24.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.02 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.020 CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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