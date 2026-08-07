Vaxcyte veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Vaxcyte lud am 05.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1.97 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Vaxcyte ein Ergebnis je Aktie von -1.220 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.ch