Vault Strategic Mining zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Vault Strategic Mining hat am 29.09.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.03 CAD. Im Vorjahresviertel waren -0.040 CAD je Aktie erzielt worden.

Vault Strategic Mining hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0.110 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0.060 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch