Vaudoise will Präsenz in der Deutschschweiz "signifikant" ausbauen

Bern (awp/sda) - Der Versicherungskonzern Vaudoise will auch in der Deutschschweiz wachsen und dort jährlich zwei neue Agenturen eröffnen. "Wir wollen unsere physische Präsenz überall in der Deutschschweiz signifikant ausbauen", so Vaudoise-Chef Jean-Daniel Laffely.

Die Nähe zur Kundschaft betrachtet Laffely als Kernelement der Vaudoise-Strategie. Höchstens zehn Prozent aller Versicherten erledigten ihre versicherungstechnischen Anliegen einfach online, sagte er in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit den CH-Media-Titeln.

Mit der physischen Präsenz soll auch die Bekanntheit steigen: "Gemäss einer Umfrage, die wir haben machen lassen, sind wir schweizweit im Bekanntheitsranking der Versicherungen auf Platz 7. Unsere Ambition ist langfristig Platz 5", so Laffely.

Im vergangenen Jahr sei das Prämienvolumen bei seiner Versicherung um acht Prozent gestiegen, sagte Laffely. "Wir sind sehr zufrieden. Wir haben heute in der Deutschschweiz rund 200'000 Kunden."