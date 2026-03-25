Vaudoise Versicherung schreibt 2025 Rekordgewinn

Lausanne (awp) - Die Vaudoise hat im vergangenen Jahr mehr umgesetzt und einen Rekordgewinn erzielt. Mit Blick auf die solide Kapitalisierung erhalten die Aktionärinnen und Aktionäre eine höhere Dividende. Derweil hat sich die Gruppe neue, auf weiterem Wachstum basierende Mittelfristziele gesetzt.

Der Reingewinn der Vaudoise stieg im vergangenen Jahr um 17 Prozent auf 156,3 Millionen Franken, wie der Versicherer am Mittwoch bekanntgab. Der Umsatz legte um 5,7 Prozent auf 1,52 Milliarden Franken zu.

Den Aktionären schlägt der Verwaltungsrat anlässlich der Generalversammlung vom 11. Mai eine weitere Dividendenerhöhung vor. Die Dividende soll je Namenaktie B um 3 Franken auf 27,00 Franken angehoben werden.

Nichtlebengeschäft wächst

Zulegen konnte die Vaudoise vor allem im grössern Nichtlebengeschäft. Dort kletterte das Prämienvolumen um 7,5 Prozent auf 1,24 Milliarden Franken. Damit sei das Wachstum klar über dem Marktdurchschnitt ausgefallen, hiess es.

Eine Steigerung gelang laut den Angaben in der Sach- und Haftpflicht-, in der Motorfahrzeug- wie auch in der Personenversicherung Nichtleben. Dabei legte die Gruppe in der Deutschschweiz wiederum stark zu (+9,5%). Doch auch in der Westschweiz (+6,8%) und im Tessin (+3,7%) stiegen die Volumen.

Die Schaden-Kosten-Quote (Combined Ratio), als Mass der Profitabilität im Nichtlebengeschäft, verbesserte die Vaudoise im vergangenen Jahr um 1,5 Prozentpunkte auf 96,4 Prozent. Dies obwohl der Felssturz in Blatten die Rechnung mit rund 12 Millionen belastet hat. Insgesamt seien während des Jahres allerdings kaum Elementarschäden verzeichnet worden.

Im kleineren Lebengeschäft sanken die periodischen Prämien um 2,1 Prozent und die Einmalprämien gar um 7,2 Prozent. Die gesamten gebuchten Bruttoprämien gingen in der Lebensparte um gut 3 Prozent auf 232,9 Millionen zurück.

Neue Mittelfristziele

Im Dezember ist das dreijährige Strategieprogramm zu Ende gegangen, und nun hat sich die Vaudoise bis 2028 neue Vorgaben gesetzt. Im Kern will der Versicherer weiterhin schneller als der Markt wachsen und dabei in der Deutschschweiz weiter klar zulegen. Konkret will Vaudoise bis 2028 einen Umsatz von über 1,7 Milliarden erreichen.

Zudem strebt die Gruppe bis 2028 eine Combined Ratio von unter 96 Prozent an. Im vorherigen Programm lag die Ambition bei 94 Prozent. Und sie gibt bis zum Ende des Programms ein "normiertes" Nettoergebnis von über 150 Millionen Franken vor.

Zudem gibt sich das Unternehmen eine "verstärkte Ausschüttungsstrategie". Die Ausschüttungsquote soll zunächst bei über 50 Prozent liegen, längerfristig sogar bei zwei Dritteln.

Auf die kurze Sicht erwartet die Vaudoise für 2026 in der Nichtlebenversicherung ein Prämienwachstum von 6,0 Prozent. Diese Erwartung beruht auf den bis Februar erzielten Ergebnissen.

mk/rw