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18.03.2026 07:45:36
Vaudoise übernimmt Mehrheit an Procimmo Group
Lausanne (awp) - Die Vaudoise übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung an der Immobilien-Investmentgruppe Procimmo Group. Der Versicherer erhöht damit seinen Anteil von bisher 20 Prozent auf 92,27 Prozent der Stimmrechte.
Der Verkaufspreis beträgt 9,50 Franken pro Aktie nach Auszahlung der Dividende 2025, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Abschluss der Transaktion ist für Anfang Juli 2026 vorgesehen, vorbehaltlich der Zustimmung der Behörden.
Mit der Übernahme und der bereits 2017 erfolgten Akquisition von Berninvest verwalte Vaudoise damit nun über 9 Milliarden Franken an Immobilienvermögen. Die Gruppe plane langfristig, das gesamte Aktienkapital von Procimmo zu übernehmen und strebt eine Fusion mit Abfindung für Minderheitsaktionäre an.
awp-robot/ra/hr
Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Der Goldpreis hat ein neues Rekordniveau erreicht und notiert bereits seit mehreren Tagen über 5.000 US-Dollar. Doch profitieren davon auch die Minenaktien? Und ist es für Anleger sinnvoller, direkt Gold zu kaufen oder lieber in Unternehmen zu investieren, die Gold fördern?
Im Gespräch mit Tim Schäfer werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Gold- und Silberproduzenten sowie auf spannende Unternehmen rund um die Rohstoffbranche.
Diese Themen besprechen wir im Video:
• Warum der Goldpreis aktuell so stark gestiegen ist
• Die grössten Goldminen der Welt – Newmont und Barrick im Fokus
• Minenaktien vs. physisches Gold – was ist langfristig sinnvoller?
• Welche Risiken Minenbetreiber haben (Politik, Umweltauflagen, hohe Investitionen)
• Chancen bei Royalty- und Streaming-Unternehmen wie Franco-Nevada oder Wheaton Precious Metals
• Warum Kupfer, Stahl und andere Rohstoffe durch Infrastruktur und Digitalisierung immer wichtiger werden
• Welche Branchen zusätzlich profitieren – z.B. Baumaschinenhersteller wie Caterpillar
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