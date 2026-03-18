Vaudoise übernimmt Mehrheit an Procimmo Group

Lausanne (awp) - Die Vaudoise übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung an der Immobilien-Investmentgruppe Procimmo Group. Der Versicherer erhöht damit seinen Anteil von bisher 20 Prozent auf 92,27 Prozent der Stimmrechte.

Der Verkaufspreis beträgt 9,50 Franken pro Aktie nach Auszahlung der Dividende 2025, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Abschluss der Transaktion ist für Anfang Juli 2026 vorgesehen, vorbehaltlich der Zustimmung der Behörden.

Mit der Übernahme und der bereits 2017 erfolgten Akquisition von Berninvest verwalte Vaudoise damit nun über 9 Milliarden Franken an Immobilienvermögen. Die Gruppe plane langfristig, das gesamte Aktienkapital von Procimmo zu übernehmen und strebt eine Fusion mit Abfindung für Minderheitsaktionäre an.

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