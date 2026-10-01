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01.10.2026 07:48:36
Vaudoise Real Estate fusioniert wie angekündigt mit Procimmo Group
Lausanne (awp) - Die Vaudoise Real Estate fusioniert mit der Procimmo Group. Diese Transaktion wurde bereits im Rahmen der Übernahme von Procimmo durch Vaudoise angekündigt und nun vollzogen, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.
Im Juli hatte der Versicherer Vaudoise die Immobilien-Investmentgruppe Procimmo Group übernommen. Nun erhalten die verbliebenen Aktionäre von Procimmo wie bereits bekannt eine Abfindung in Höhe von 9,50 Franken je Namenaktie in bar. Der Verwaltungsrat wird den Fusionsvertrag anlässlich der für den 3. November angesetzten ausserordentlichen Generalversammlung vorlegen.
Ziel der Transaktion ist die vollständige Übernahme der Procimmo Group durch Vaudoise Asset Management und deren anschliessende Absorption durch Vaudoise Real Estate.
dm/cg
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