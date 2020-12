Vaudoise ernennt einen Chief Transformation Officer

Lausanne (awp) - Die Versicherungsgesellschaft Vaudoise hat mit Stanislas Bressange einen Chief Transformation Officer (CTO) ernannt. Er wird auch Mitglied der Vaudoise-Direktion.

Bressange tritt seine Funktion am 18. Januar 2021 an, wie die Vaudoise am Donnerstag mitteilte. Er wird bei dem Versicherer für die Leitung der digitalen Transformation und der Informationssysteme zuständig sein.

Derzeit ist Bressange als Senior Advisor beim französisch-schweizerischen Beratungsunternehmen Acadys und beim französischen Beratungsunternehmen Topics tätig. Der in Paris ausgebildete 53-jährige Ingenieur hatte zuvor in verschiedenen Funktionen in Frankreich und den USA gearbeitet.

tp/kw