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01.07.2026 21:21:00
Vaudoise-Aktie: Versicherer schliesst Procimmo-Übernahme ab und will Minderheitsaktionäre auskaufen
Der Versicherer Vaudoise hat die im März angekündigte Übernahme der Immobilien-Investmentgruppe Procimmo Group abgeschlossen.
Nach dem Zukauf weiterer Aktien von Minderheitsaktionären halte die Vaudoise-Gruppe nun 97,2 Prozent des Aktienkapitals von Procimmo, hiess es weiter. Langfristig solle das gesamte Kapital übernommen werden.
Als nächster Schritt sei im zweiten Halbjahr 2026 eine Fusion vorgesehen, in deren Rahmen die verbleibenden Minderheitsaktionäre abgefunden werden sollen. Die Entschädigung betrage 9,50 Franken je Aktie.
Procimmo bleibt als eigenständige Plattform mit bestehender Geschäftsleitung bestehen, wie die Versicherungsgesellschaft betonte. Auch die aktuelle Organisation und alle Arbeitsplätze blieben erhalten.
Lausanne (awp)
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