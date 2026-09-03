Vaudoise-Aktie: Tochter Procimmo hat Baubewilligung für Vouvry

Die Baubewilligung für die Sanierung sei nun rechtskräftig, teilte die Vaudoise -Tochter am Donnerstag mit.

Damit beginne die Transformation dieses für das Chablais bedeutenden Standorts zu einem neuen, vielseitig nutzbaren Gewerbe- und Industriezentrum, das künftig mehreren Industrie- und Handwerksunternehmen Raum bieten werde. Die Vermarktung der Flächen sei bereits angelaufen. Die ersten Bauarbeiten hätten bereits begonnen.

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Lausanne (awp)