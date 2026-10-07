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Generalversammlung 07.10.2026 16:09:00

Vaudoise-Aktie tiefer: Personelle Weichenstellung in der Asset-Management-Sparte

Vaudoise-Aktie tiefer: Personelle Weichenstellung in der Asset-Management-Sparte

Die Vaudoise Versicherung hat Cornel Widmer und Frédéric Traimond in den Verwaltungsrat der Tochter Vaudoise Asset Management AG gewählt.

Die Wahl erfolgte an einer ausserordentlichen Generalversammlung vom 1. Oktober, wie die Vaudoise am Mittwoch mitteilte.

Mit der Erweiterung des Gremiums will der Versicherer das Wachstum im Asset Management für Dritte begleiten und die Governance stärken, wie es hiess. Hintergrund ist die definitive Übernahme der Procimmo Group im Sommer. Zudem zählen auch Berninvest und Vaudoise Real Estate zur Gesellschaft.

Widmer zieht als unabhängiger Verwaltungsrat in das Gremium der Vaudoise Asset Management ein. Er leitete von 2012 bis 2026 das globale Immobiliengeschäft der Zurich-Gruppe. Traimond wiederum leitet bei der Vaudoise den Bereich Risiken, Aktuariat und Rückversicherung.

Dem Verwaltungsrat der Vaudoise Asset Management AG gehören damit neu fünf Personen an. Bereits im Gremium sitzen Vaudoise-CEO Jean-Daniel Laffely als Präsident sowie Christoph Borgmann und Reto Kuhn.

Die Vaudoise-Aktie verliert im SIX-Handel zeitweise 0,83 Prozent auf 718,00 CHF.

awp-robot/mk

Lausanne (awp)

Weitere Links:

Vaudoise-Aktie klettert: Umsatz und Gewinn gesteigert

Bildquelle: Vaudoise Assurances
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Short 14’627.29 13.72 SJBE8U
Short 15’154.10 8.98 SRBCQU
SMI-Kurs: 13’808.42 07.10.2026 17:31:23
Long 13’185.93 19.29 SYBDXU
Long 12’888.30 13.65 BSUR4U
Long 12’340.59 8.90 SBABSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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