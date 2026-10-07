Vaudoise-Aktie tiefer: Personelle Weichenstellung in der Asset-Management-Sparte

Die Wahl erfolgte an einer ausserordentlichen Generalversammlung vom 1. Oktober, wie die Vaudoise am Mittwoch mitteilte.

Mit der Erweiterung des Gremiums will der Versicherer das Wachstum im Asset Management für Dritte begleiten und die Governance stärken, wie es hiess. Hintergrund ist die definitive Übernahme der Procimmo Group im Sommer. Zudem zählen auch Berninvest und Vaudoise Real Estate zur Gesellschaft.

Widmer zieht als unabhängiger Verwaltungsrat in das Gremium der Vaudoise Asset Management ein. Er leitete von 2012 bis 2026 das globale Immobiliengeschäft der Zurich-Gruppe. Traimond wiederum leitet bei der Vaudoise den Bereich Risiken, Aktuariat und Rückversicherung.

Dem Verwaltungsrat der Vaudoise Asset Management AG gehören damit neu fünf Personen an. Bereits im Gremium sitzen Vaudoise-CEO Jean-Daniel Laffely als Präsident sowie Christoph Borgmann und Reto Kuhn.

Die Vaudoise-Aktie verliert im SIX-Handel zeitweise 0,83 Prozent auf 718,00 CHF.

awp-robot/mk

Lausanne (awp)