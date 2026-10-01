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01.10.2026 14:36:37
Vaudoise-Aktie sinkt: Vaudoise Real Estate fusioniert wie angekündigt mit Procimmo Group
Die Vaudoise Real Estate fusioniert mit der Procimmo Group.
Im Juli hatte der Versicherer Vaudoise die Immobilien-Investmentgruppe Procimmo Group übernommen. Nun erhalten die verbliebenen Aktionäre von Procimmo wie bereits bekannt eine Abfindung in Höhe von 9,50 Franken je Namenaktie in bar. Der Verwaltungsrat wird den Fusionsvertrag anlässlich der für den 3. November angesetzten ausserordentlichen Generalversammlung vorlegen.
Ziel der Transaktion ist die vollständige Übernahme der Procimmo Group durch Vaudoise Asset Management und deren anschliessende Absorption durch Vaudoise Real Estate.
Die Vaudoise-Aktie notiert an der SIX zeitweise 1,09 Prozent schwächer bei 725,00 Franken.
dm/cg
Lausanne (awp)
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