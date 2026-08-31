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Nach Unwetter 31.08.2026 17:48:00

Vaudoise-Aktie im Fokus: Mehr als 2000 Schadensfälle aus Hagelunwetter erwartet

Vaudoise-Aktie im Fokus: Mehr als 2000 Schadensfälle aus Hagelunwetter erwartet

Das Unwetter vom Freitagmorgen hat auch beim Versicherer Vaudoise zu zahlreichen Schadensfällen geführt.

Insgesamt rechnet die Gruppe in den Regionen Aarau, Olten, Solothurn und Zürich mit über 2000 solchen Fällen, wie es in einer Mitteilung vom Montag hiess.

Der Hagelzug habe zahlreiche Schäden, insbesondere an Fahrzeugen, verursacht, so die Vaudoise. Bereits seien über 650 beschädigte Fahrzeuge gemeldet worden. Aufgrund dieses ersten Anhaltspunkts und angesichts des starken Hagels geht der Versicherer von über 2000 beschädigten Fahrzeugen mit einem Schadenswert von insgesamt rund 10 Millionen Franken aus.

Im Nachgang zum Unwetter hat die Vaudoise laut den Angaben mobile Expertise-Einheiten eingerichtet, um betroffene Kundinnen und Kunden "schnell und unkompliziert" zu unterstützen. Die Expertise-Zentren seien so nah wie möglich an den Orten des Wetterereignisses aufgebaut worden.

Bislang haben auch andere Versicherungsgesellschaften wie Axa Schweiz, die Mobiliar oder Allianz Suisse Schäden in grossem Umfang gemeldet. Die Gewitterfront war am Freitagmorgen mit heftigen Sturmböen, Starkregen und Hagelkörnern von bis zu sechs Zentimetern Durchmesser über das dicht besiedelte Mittelland gezogen.

mk/ls

Lausanne (awp)

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Bildquelle: Vaudoise Assurances
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