Vaudoise-Aktie fällt leicht zurück: Nathalie Bourquenoud für Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen

Sie soll bei Vaudoise die Nachfolge von Chantal Balet Emery antreten, deren Mandat aufgrund Erreichung der für das Gremium vorgesehenen Altersgrenze ausläuft.

Bourquenoud ist in der Branche keine Unbekannte. In den Jahren 2014 bis 2021 sass sie in der Geschäftsleitung der Mobiliar, wo sie unter anderem für die Umgestaltung des Arbeitsumfelds in der Gruppe verantwortlich war. Davor hatte sie die Finanzen und das Controlling der Postlogistics AG geleitet und war während Jahren für die Raiffeisen-Gruppe tätig.

Anfang 2022 hat sie die Bourquenoud Consulting GmbH und Oxadi AG gegründet, wo sie seither tätig ist. Nathalie Bourquenoud sitzt ausserdem im Verwaltungsrat der Chocolats Camille Bloch SA.

Die Vaudoise Papiere notieren an der SIX zeitweise 0,22 Prozent tiefer bei 444,00 Franken.

mk/tv

Lausanne (awp)