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03.09.2026 16:18:00
Vaudoise-Aktie etwas schwächer: Tochter Procimmo hat Baubewilligung für Vouvry
Die Immobilienfirma Procimmo, die seit Anfang Juli zur Vaudoise gehört, kommt mit der Transformation des ehemaligen Sanaro-Industrieareals in Vouvry im Unterwallis voran.
Damit beginne die Transformation dieses für das Chablais bedeutenden Standorts zu einem neuen, vielseitig nutzbaren Gewerbe- und Industriezentrum, das künftig mehreren Industrie- und Handwerksunternehmen Raum bieten werde. Die Vermarktung der Flächen sei bereits angelaufen. Die ersten Bauarbeiten hätten bereits begonnen.Die Vaudoise-Aktie gibt an der SIX stellenweise 0,13 Prozent auf 773,00 Franken ab.
rw/cg
Lausanne (awp)
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