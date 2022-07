VAT- und ams-OSRAM-Aktien verlustreich: VAT und AMS Osram leiden unter Prognose von US-Branchennachbar Micron

In Börsenkreisen wird auf den enttäuschenden Quartalsausblick bei Micron Technology verwiesen. Der US-Speicherchiphersteller gilt als wichtiges Referenzunternehmen für die gesamte Branche.

Gegen Mittag verlieren ams-OSRAM 3,75 Prozent auf 8,276 Franken. VAT Group-Namensaktien büssen 3,95 Prozent auf 218,60 Franken ein. Damit verlieren die beiden Aktie stärker als der Gesamtmarkt.

Wie seit Donnerstagnacht bekannt ist, erzielte Micron Technologies im vergangenen Quartal bei einem Umsatz von 8,64 Milliarden Dollar einen Gewinn von 2,59 Dollar je Aktie. Analysten hatten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,45 Dollar je Titel bei einem Umsatz von 8,66 Milliarden Dollar gerechnet. Für erstaunte Gesichter sorgte insbesondere der Ausblick des US-Speicherchipherstellers.

Mit 6,8 bis 7,6 Milliarden Dollar liegen die Umsatzvorgaben fürs angelaufene neue Quartal nämlich weit unter den von Analysten erwarteten 9 Milliarden Dollar. Noch deutlicher wird die Differenz beim Gewinn: Während man in Analystenkreisen bisher von einem Gewinn von 2,62 Dollar je Aktie ausging, rechnet das Unternehmen selbst bloss mit einem Gewinn von zwischen 1,43 und 1,83 Dollar je Titel.

Auch wenn der Sensorenhersteller ams-OSRAM in ganz anderen Absatzmärkten als Micron Technologies tätig ist und es sich beim Vakuumventilehersteller VAT Group um einen Halbleiterzulieferer handelt, werden die Aktien der beiden Unternehmen an der Börse für den enttäuschenden Ausblick des "Branchennachbarn" in Sippenhaft genommen.

Mit einem Minus von 52 Prozent seit Jahresbeginn zählen die Valoren der VAT Group zu den grössten Schweizer Börsenverlierern. Dem stehen jene von ams-OSRAM mit einem Minus von knapp 50 Prozent in Nichts nach, wobei der Sensorenhersteller eigentlich in Österreich beheimatet ist.

