|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.11.2026 06:30:05
VAT schliesst Übernahme von Atonarp ab
|
VAT Group AG / Schlagwort(e): Ankauf/Firmenübernahme
“Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR”
VAT hat heute den erfolgreichen Abschluss der Übernahme von Atonarp Inc. («Atonarp») bekannt gegeben. Alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen wurden erteilt. Atonarp ist nun eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der VAT Group.
Mit der Übernahme erweitert VAT ihr Portfolio um fortschrittliche Gassensorik und unterstützt damit die Strategie, integrierte Vakuum-Subsystemlösungen anzubieten. Gleichzeitig treibt VAT ihre Wachstumsstrategie mit drei Säulen voran. Dazu gehört das Ziel, den Anteil der Adjacent-Geschäfte am Umsatz bis 2029 auf rund 20 Prozent zu steigern und das Angebot danach mit differenzierten neuen Lösungen weiter auszubauen.
Die Transaktion wird über eine fest zugesagte bilaterale Kreditfazilität in Höhe von CHF 110 Millionen finanziert.
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VAT Group AG
|Seelistrasse 1
|9469 Haag
|Schweiz
|Telefon:
|+41 81 771 61 61
|Fax:
|+41 81 771 48 30
|E-Mail:
|reception@vat.ch
|Internet:
|www.vatvalve.com
|ISIN:
|CH0311864901
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2436056
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2436056 17.11.2026 CET/CEST
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu VAT
|
09:29
|VAT Aktie News: VAT kommt am Dienstagvormittag kaum vom Fleck (finanzen.ch)
|
06:30
|VAT completes acquisition of Atonarp (EQS Group)
|
06:30
|VAT schliesst Übernahme von Atonarp ab (EQS Group)
|
16.11.26
|VAT Aktie News: VAT am Montagnachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Börse Zürich: SLI nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
16.11.26
|VAT Aktie News: VAT am Montagmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Börse Zürich in Grün: SLI verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
|
16.11.26
|SPI-Wert VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VAT von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu VAT
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX tiefer -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen lässt sich eine schwächere Tendenz beobachten. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.