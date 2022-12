VAT Group AG / Schlagwort(e): Finanzierung

VAT schliesst Refinanzierung erfolgreich ab



22.12.2022 / 18:00 CET/CEST



Die VAT Group hat heute mit einem Konsortium von elf Banken unter der Führung von UBS Switzerland AG einen Vertrag über eine syndizierte Kreditlinie und eine revolvierende Kreditfazilität in mehreren Währungen unterzeichnet. Dieser ersetzt die aktuellen Vereinbarungen, die 2023 auslaufen. Die Vereinbarung besteht aus einer fünfjährigen kommittierten revolvierenden Kreditfazilität (RCF) in Höhe von CHF 250 Millionen mit einer Verlängerungsoption von zwei Jahren. Diese RCF ersetzt mit sofortiger Wirkung die bestehende RCF über USD 300 Millionen, die im April 2023 ausläuft. Darüber hinaus schloss die VAT eine kommittierte zweijährige Kreditfazilität in Höhe von CHF 200 Mio. ab, die bei Fälligkeit der bestehenden Anleihe der VAT in Höhe von CHF 200 Mio. im Mai 2023 in Anspruch genommen werden kann. Diese Tranche hat eine Verlängerungsoption von einem Jahr. «Wir freuen uns, diesen Darlehensvertrag abgeschlossen zu haben, der die langfristige Finanzierung der VAT sicherstellt», sagte Fabian Chiozza, Chief Financial Officer der VAT. «VAT hat ihre Finanzlage, ihre Kreditwürdigkeit und ihr Rating in den letzten Jahren kontinuierlich gestärkt. Die neue Vertragsstruktur mit einer fünfjährigen RCF und einer zweijährigen Kreditfazilität ist ein Vertrauensbeweis dafür, dass die VAT auch weiterhin gute Finanzergebnisse erzielen und ihre Verschuldung im Laufe der Zeit weiter reduzieren wird.» -------------------------------------------------------- Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: VAT Group AG Kommunikation & Investor Relations Michel R. Gerber T +41 81 772 42 55 investors@vat.ch Finanzkalender Donnerstag, 2. März 2023 Ergebnisse für Q4 und das Gesamtjahr 2022 Donnerstag, 13. April 2023 Q1 2023 Handelsupdate Dienstag, 16. Mai 2023 Jahreshauptversammlung, St. Gallen Donnerstag, 27. Juli 2023 Ergebnisse des ersten Halbjahres 2023 Donnerstag, 12. Oktober 2023 Q3 2023 Handelsupdate ÜBER DIE VAT Wir verändern die Welt mit Vakuumlösungen das ist unser Anspruch als weltweit führende Entwicklerin, Herstellerin und Lieferantin von High-End-Vakuumventilen. VAT-Vakuumventile sind geschäftskritische Komponenten für die Fertigung innovativer Produkte des täglichen Lebens wie tragbare Geräte, Flachbildschirme oder Solarpanels. Die VAT berichtet in zwei verschiedenen Segmenten: Ventile und Global Service. Unter letzterem bieten wir unseren Kunden Originalersatzteile, Wartung, technischen Support und Training für diverse Vakuumventilanwendungen. Mit über 2500 Mitarbeitenden weltweit, Vertretungen in 29 Ländern, einem Nettoumsatz von CHF 901 Mio. (2021) und Produktionsstandorten in der Schweiz, Malaysia, Rumänien, und Taiwan gestalten wir unseren hochspezialisierten Markt nachhaltig mit. ZUKUNFTSORIENTIERTE AUSSAGE Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind in ihrer Gesamtheit eingeschränkt, da es bestimmte Faktoren gibt, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen (einschliesslich Aussagen, die die Worte «glauben», «planen», «vorhersehen», «erwarten», «schätzen» und ähnliche Ausdrücke enthalten), sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten oder auch nicht eintreten können und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Viele dieser Risiken und Ungewissheiten beziehen sich auf Faktoren, die ausserhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, diese zu kontrollieren oder genau einzuschätzen, wie z.B. zukünftige Marktbedingungen, Währungsschwankungen, das Verhalten anderer Marktteilnehmer, die Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit der Informationstechnologiesysteme des Unternehmens, politische, wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, oder wirtschaftliche oder technologische Trends oder Bedingungen. Infolgedessen werden die Anleger davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt die VAT jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund von Entwicklungen nach dem Datum dieses Berichts zu aktualisieren.https://mailing-ircockpit.eqs.com/crm-mailing/5c28f07e-ea7c-11e8-902f-2c44fd856d8c/0954ce13-d3da-4055-a34a-017e83bedbdc/6ff8ffb4-11a4-495c-8c6f-90b00db9e00e/VAT+Medienmitteilung+zur+Refinanzierung.docx

