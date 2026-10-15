VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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15.10.2026 06:30:14
VAT MIT REKORDQUARTAL BEI AUFTRAGSEINGANG UND UMSATZ – KI-GETRIBENE NACHFRAGE SORGT FÜR ANHALTENDES WACHSTUM
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VAT Group AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung
“Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR”
Ergebnisse drittes Quartal 2026
VAT erwartet einen Umsatz zwischen CHF 420 und 450 Millionen sowie eine Book-to-Bill-Ratio von über 1.Gruppe – drittes Quartal 2026
1 gegenüber Vorquartal; 2 gegenüber Vorjahr; 3 zu Wechselkursen im Q1 2026; 4 zu Wechselkursen im Q2 2025
Gruppe 9M 2026
1 gegenüber Vorjahr; 2 zu Wechselkursen 9M 2025
Zusammenfassung drittes Quartal 2026
Das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage bei modernsten Logik- und Speicherchips hielt auch im dritten Quartal 2026 an. Treiber dieser Entwicklung waren die aussergewöhnlich hohen Investitionen der Hyperscaler in Rechenzentren sowie der Beginn der Serienfertigung von Halbleitern mit Gate-All-Around-Technologie (GAA) für elektronische Geräte und Computersysteme. Dies führte im dritten Quartal zu einer weiteren Beschleunigung der Investitionen in zusätzliche Halbleiterfertigungskapazitäten. Als globaler Technologie- und Marktführer konnte VAT von dieser Entwicklung profitieren und die sich bietenden Wachstumschancen nutzen.
Im Geschäftsbereich Semiconductors stieg der Auftragseingang gegenüber dem Vorquartal um 37 % und lag 270 % über dem Vorjahreswert. Ausschlaggebend war die beispiellos hohe Nachfrage nach Anlagen für die Fertigung modernster Halbleiter. Der Umsatz erhöhte sich um 39 % gegenüber dem Vorquartal und um 70 % gegenüber dem Vorjahr, was den fortschreitenden Produktionshochlauf widerspiegelt. VAT geht davon aus, dass die aktuellen Bestellungen weder Doppelbestellungen noch künstlich überhöhte Auftragsvolumen enthalten. Vielmehr ist das starke Auftragswachstum auf die deutlich verlängerten Bestellvorlaufzeiten zurückzuführen. Diese liegen inzwischen bei bis zu neun Monaten oder länger, verglichen mit rund drei Monaten Ende 2025. Gründe dafür sind unter anderem erwartete Preiserhöhungen sowie Bedenken hinsichtlich der künftigen Produktverfügbarkeit. Darüber hinaus bleibt die Nachfrage chinesischer Kunden hoch, unterstützt durch die anhaltenden Bestrebungen der chinesischen Regierung, die technologische Eigenständigkeit des Landes zu stärken.
Im Geschäftsbereich Advanced Industrials entwickelten sich die Auftragseingänge für Ventile in wissenschaftlichen Instrumenten und Analysegeräten sowie für halbleiternahe Systeme im Einklang mit dem weltweiten Wachstum des Halbleitermarktes. In den Endmärkten Beschichtungstechnologien und Industrieanwendungen blieb der Auftragseingang gegenüber dem Vorjahr weitgehend unverändert. Besonders positiv entwickelten sich im Bereich Beschichtungstechnologien Ultrahochvakuum-Anwendungen für die Unterhaltungselektronik. Die Nachfrage nach Ventilen für Forschungsanwendungen ging hingegen infolge von Finanzierungskürzungen deutlich zurück.
Im Geschäftsbereich Global Service stieg der Auftragseingang gegenüber dem Vorquartal um 52 % und gegenüber dem Vorjahr um 88 %. Treiber war insbesondere die stark gestiegene Nachfrage nach Verbrauchsmaterialien bei einer insgesamt weiterhin hohen Auslastung der Halbleiterfabriken. Auch das Geschäft mit Reparaturen und Nachrüstungen verzeichnete ein kräftiges Wachstum im Einklang mit der Marktentwicklung. Der Umsatz erhöhte sich gegenüber dem Vorquartal um 2 % und gegenüber dem Vorjahr um 4 %. Um die Auslastung zu maximieren, reduzieren Kunden geplante Wartungs- und Ersatzstillstände ihrer Anlagen, was zu einer höheren Nachfrage nach Aufträgen mit längeren Vorlaufzeiten führt..
Insgesamt erreichte der Auftragseingang der VAT Gruppe im dritten Quartal CHF 697 Millionen, ein Anstieg um 39 % gegenüber dem Vorquartal und 193 % gegenüber dem Vorjahr (währungsbereinigt +188 %). Der Umsatz stieg um 29 % gegenüber dem Vorquartal und um 46 % gegenüber dem Vorjahr auf CHF 376 Millionen (währungsbereinigt +44 %).
Um der stark gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden, setzte VAT den Anfang 2026 eingeleiteten Produktionshochlauf konsequent fort. Im dritten Quartal wurden weitere 450 Mitarbeitende (Vollzeitäquivalente, FTE) eingestellt und die Lieferantenbasis auf das erwartete weitere Wachstum im Jahr 2027 ausgerichtet.Ausblick: Weltweiter Ausbau der Halbleiterfertigung und Investitionen in modernste Chiptechnologien stärken Wachstumsperspektiven von VAT
Marktbeobachter haben ihre Prognosen für die weltweiten Investitionen in Halbleiterfertigungsanlagen (Wafer Fab Equipment, WFE) im Verlauf des Jahres 2026 wiederholt nach oben korrigiert. Einzelne Experten halten inzwischen ein Marktvolumen von über USD 200 Milliarden im Jahr 2027 für möglich. Die Investitionen in zusätzliche Halbleiterfertigungskapazitäten werden vor allem durch den Ausbau von Rechenzentren durch Hyperscaler sowie die anhaltend hohe Nachfrage nach Anlagen zur Herstellung neuester Chiparchitekturen wie Gate-All-Around (GAA) getrieben.
Auf Basis dieser Entwicklungen und der Gespräche mit Kunden geht VAT davon aus, dass sich der Markt weiterhin in einer Phase starken strukturellen Wachstums befindet. In den kommenden drei Jahren befinden sich weltweit rund 150 neue Halbleiterfabriken im Bau oder in Planung, um dem anhaltenden Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage entgegenzuwirken.
Von diesen Markttreibern profitieren sämtliche halbleiterbezogenen Aktivitäten von VAT in den Geschäftsbereichen Semiconductors und Global Service sowie in Teilen von Advanced Industrials.
Vor diesem Hintergrund bestätigt VAT ihren Ausblick für das Gesamtjahr 2026 und erwartet gegenüber 2025 höhere Auftragseingänge, Umsätze, EBITDA, eine höhere EBITDA-Marge sowie einen höheren Reingewinn und Free Cashflow.
Erste Indikatoren deuten darauf hin, dass die Investitionsbereitschaft in der Halbleiterindustrie auch 2027 hoch bleiben wird. VAT bereitet sich deshalb mit einem weiteren Ausbau ihrer Produktionskapazitäten auf ein erneut starkes Wachstumsjahr vor. Für 2027 erwartet das Unternehmen inzwischen einen Umsatz, der deutlich über dem oberen Ende der bisherigen Prognosespanne von CHF 1,5 bis 1,7 Milliarden liegen wird.Segmentergebnisse drittes Quartal 2026 Valves
1 gegenüber Vorquartal; 2 gegenüber Vorjahr
Global Service
1 gegenüber Vorquartal; 2 gegenüber Vorjahr
VAT führt heute, 15. Oktober 2026, um 10:00 Uhr MESZ eine Medien- und Investoren-Telefonkonferenz durch.
Zur Teilnahme via Telefon wählen Sie bitte:
+41 58 810 70 00 (Schweiz / Rest der Welt)
Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird auf der Webseite von VAT rund zwei Stunden nach dem Anlass verfügbar sein.
Ende der Adhoc-Mitteilung
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|2416146
|Ende der Mitteilung
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2416146 15.10.2026 CET/CEST
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