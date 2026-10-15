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15.10.2026 06:36:36

VAT meldet Höchstwert beim Auftragseingang und hebt Ausblick 2027 an

VAT
615.09 CHF -3.24%
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Haag (Rheintal) (awp) - VAT hat im dritten Quartal 2026 einen historischen Höchstwert beim Auftragseingang erzielt und gleichzeitig den Ausblick für 2027 angehoben. Treiber sind die anhaltend hohe Nachfrage nach Halbleiterfertigungskapazitäten sowie massive Investitionen von Hyperscalern in Rechenzentren.

Der Auftragseingang stieg im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 193 Prozent auf 696,6 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess. Der Umsatz legte im Jahresvergleich um 46 Prozent auf 376,4 Millionen Franken zu. Damit hat der Vakuumventilhersteller beim Auftragseingang die Analystenerwartungen klar übertroffen, während der Umsatz im Rahmen der Schätzungen lag.

Das Book-to-Bill-Verhältnis betrug 1,9, und der Auftragsbestand erreichte 979,5 Millionen Franken, was einem Anstieg von 279 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. VAT stellte zudem fest, dass die verlängerten Bestellfenster von bis zu neun Monaten sowie die anhaltend starke Nachfrage aus China die Auftragsdynamik zusätzlich stützen.

Für das vierte Quartal 2026 erwartet VAT einen Umsatz von 420 bis 450 Millionen Franken sowie ein Book-to-Bill-Verhältnis über eins. Für das Gesamtjahr 2026 bestätigt das Unternehmen, dass Auftragseingang, Umsatz, Ebitda, Ebitda-Marge, Nettogewinn und freier Cashflow höher ausfallen sollen als 2025.

Für 2027 erwartet VAT nun einen Umsatz deutlich oberhalb des bisherigen Zielkorridors von 1,5 bis 1,7 Milliarden Franken. Um der Nachfrage gerecht zu werden, hat VAT im dritten Quartal 450 neue Vollzeitstellen geschaffen und baut die Produktionskapazität weiter aus.

awp-robot/ls/

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