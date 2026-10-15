VAT-Aktien können sich Abwärtssog trotz Auftragsrekord nicht entziehen

Zürich (awp) -

Gegen 09.35 Uhr brechen die Papiere um 7,8 Prozent auf 585,60 Franken ein. Damit hält sich VAT deutlich schlechter als der Gesamtmarkt SMIM (+0,3%). Auch bei den Branchennachbarn geht es bergab, wie die Kurse von Comet (-8,5%), Inficon (-7,9%) und AMS Osram (-7,4%) zeigen.

Bereits am Mittwoch hatten Halbleiter- und Techaktien wegen Sorgen über die Finanzierbarkeit der KI-Investitionen Verluste verzeichnet. Grund dafür sind Zinsängste und steigende Anleihenrenditen. Die VAT-Aktie fiel um 2,8 Prozent. Seit Anfang Jahr hatten die Titel, angetrieben von KI-Euphorie, allerdings (Stand Vorabend) fast 65 Prozent zugelegt.

Rekordauftragseingang überrascht

Trotz Kursrückgang werden die Quartalsergebnisse von VAT als sehr gut bewertet. Analysten bezeichneten den Rekordauftragseingang und den angehobenen Ausblick für 2027 als klar positive Überraschung. "Wow!", hiess es etwa in der ersten Einschätzung von Berenberg.

Der Auftragseingang habe "ungeahnte Höhen" erreicht und die bisherige Umsatzguidance für 2027 werde wohl "klar übertroffen", so der Experte der ZKB. So gehe VAT davon aus, dass die Investitionen im Halbleiterbereich auch 2027 auf hohem Niveau bleiben werden.

Die aktuellen Auftragstrends würden Raum für Prognoseerhöhungen geben, schreiben auch die Experten der UBS. Als Unsicherheit gilt, wann sich der Rekordauftragsbestand in Umsatz verwandelt. Das Hochfahren der Produktionskapazität dauere zwar, insgesamt sei die Ausführung aber solide, so die UBS.

Laut Berenberg besteht das zentrale Risiko darin, dass der KI-getriebene Investitionsboom zu übermässigen Kapazitätsausbauten führt und die Ausgaben für Halbleiterfertigungsanlagen (WFE) nach 2027 abbremsen könnte. Zudem sei der Spielraum für die Aktie aufgrund der bereits hohen Bewertung begrenzt.

ls/uh